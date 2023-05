Erdogan revela planos para a Turquia durante o próximo mandato

De Euronews

Presidente turco fez o primeiro discurso após a reeleição.

Recebido com uma ovação de pé, Recep Tayyip Erdogan fez esta terça-feira, em Ancara, o primeiro discurso após a vitória de domingo. Depois de uma revista a duas décadas no poder, o presidente turco prometeu uma reflexão sobre os resultados das eleições e a renovação do mandato.

"Estamos conscientes de que nós, como país, tomámos uma decisão para o futuro, tanto em termos de significado como de consequências".

O líder islamista dedicou também algumas palavras a questões pendentes com a União Europeia, nomeadamente em relação a uma possível livre-circulação de cidadãos turcos.

"Vamos resolver o mais rapidamente possível o problema dos vistos, que tem sido usado como uma espécie de chantagem política nos últimos tempos", afirmou o presidente turco.

A medida estava em cima da mesa de Bruxelas, em troca do acolhimento de refugiados, mas nunca foi concretizada devido à objeção dos Estados europeus à detenção de prisioneiros políticos.

Outra das promessas de Erdogan foi a do combate à inflação galopante no país.

O chefe de Estado revelou ainda a intenção de estabelecer uma zona de segurança à volta da Turquia, que de acordo com o presidente pode contribuir para uma solução diplomática na Ucrânia, mas não dve fazer parte de "conflito que pode acabar em desastre".