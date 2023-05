Comandantes russos preparam-se para contraofensiva ucraniana

De SASHA VAKULINA

O Instituto para o Estudo da Guerra sublinha que o ritmo das operações ofensivas russas e ucranianas na direção de Bakhmut continua lento

Desde o início do mês, a Rússia tem cada vez mais cedido a iniciativa e reage à ação ucraniana em vez de progredir ativamente para os seus próprios objetivos - esta é a última avaliação do Ministério da Defesa do Reino Unido. De acordo com a última atualização dos serviços secretos, durante o mês de maio, a Rússia lançou 20 ataques noturnos unilaterais com veículos aéreos não tripulados e mísseis de cruzeiro no interior da Ucrânia.

A Rússia teve pouco sucesso nos seus objetivos de neutralizar as defesas aéreas melhoradas da Ucrânia e destruir as forças de contra-ataque ucranianas. No terreno, redistribuiu as forças de segurança para reagir a ataques de guerrilheiros no interior da Rússia ocidental.

O Instituto para o Estudo da Guerra avalia que o ritmo das operações ofensivas russas e ucranianas na direção de Bakhmut continua lento.

O Estado-Maior ucraniano informou que as forças russas não conduziram operações ofensivas na direção de Bakhmut a 30 de Maio

A avaliação é semelhante no Sul, onde as forças russas não efetuaram quaisquer ataques terrestres confirmados. O Estado-Maior ucraniano e a vice-ministra da Defesa ucraniana, Hanna Malyar, informaram que as forças russas estão a conduzir operações defensivas na direção operacional sul nas regiões de Kherson e Zaporíjia.

O Ministério da Defesa do Reino Unido acrescenta: operacionalmente, os comandantes russos estão a tentar criar forças de reserva e posicioná-las onde acreditam que ocorrerá um contra-ataque ucraniano.