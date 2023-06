Festa sevilhana em Budapeste

De euronews

Sevilha vence a Liga Europa pela sétima vez após derrotar a Roma nas grandes penalidades

O Sevilha juntou mais uma Liga Europa ao seu palmarés ao derrotar a Roma no desempate por grandes penalidades, após um empate a uma bola no final do tempo regulamentar. Paulo Dybala colocou os italianos em vantagem na primeira parte, Gianluca Mancini, a abrir o segundo tempo, marcou na própria baliza e restabeleceu a igualdade.

O defesa italiano teve uma noite para esquecer e ainda falhou o seu penálti. A equipa espanhola levantou o troféu pela sétima vez e é de longe a equipa com mais sucesso na história da segunda competição mais importante do futebol europeu.

A vitória do Sevilha foi presenciada por mais de sessenta mil adeptos que encheram as bancadas da Puskas Arena e a festa que se seguiu noite fora nas ruas de Budapeste foi feita com sotaque espanhol.

Apesar das cenas de violência entre adeptos que antecederam a final, que provocaram alguns feridos e que deram origem a nove detenções, quer a final, quer os festejos sevilhistas na capital húngara decorreram sem problemas.