Senado aprova aumento do teto da dívida dos EUA

De euronews

Projeto de lei impede que o país entre em incumprimento da dívida pública, Joe Biden saúda medida

"Uma grande vitória para a economia e para o povo americano." Foi desta forma que o Presidente norte-americano, Joe Biden, descreveu a aprovação do aumento do teto da dívida, depois de o projeto de lei ter passado no Senado com 63 votos a favor e 36 contra.

A medida limita as despesas na educação, saúde, justiça e proteção ambiental, entre outros, e foi aprovada a quatro dias do prazo estabelecido pelo Departamento do Tesouro para a entrada dos Estados Unidos em incumprimento da dívida pública.