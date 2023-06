Ucrânia diz que continua a contra-atacar forças russas em Bakhmut

De Euronews

Batalha pelo controlo da cidade tem sido das mais sangrentas da guerra na Ucrânia.

A Rússia pode até ter reclamado a vitória na batalha por Bakhmut, mas a Ucrânia diz que as forças do país estão no terreno, que mantêm as posições e até estão a contra-atacar.

Nas encostas e campos nos flancos da linha de frente da cidade, as unidades de combate mantêm a pressão sobre as forças russas com disparos de morteiros constantes.

O comandante da unidade de combate ucraniana, Oleh Shiryaev, diz que a luta não acabou, mas que está a entrar numa nova fase: "a guerra continua e continuará. Ou seja, vamos avançar pelos flancos. Posso falar por mim e posso responder pela minha unidade que estamos a avançar, a cumprir com as tarefas de combate que nos foram atribuídas pelo comando superior. Tudo se está, lentamente, a encaixar."

A reviravolta em Bakhmut ocorre numa altura em que a Ucrânia se prepara para lançar uma contra-ofensiva mais ampla em toda a região.

A Rússia pagou um custo humano muito alto para capturar a cidade. Qualquer ação ucraniana que afrouxe o controlo russo sobre a cidade na região de Donetsk seria um grande embaraço militar e político para o Kremlin.