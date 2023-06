Vaticano deu conta do fim da intervenção cirúrgica que vai obrigar a suspender a agenda do Sumo Pontífice

A operação do Papa Francisco terminou ao final da tarde desta quarta-feira "sem complicações", informou o Vaticano. O líder da igreja católica já regressou ao seu apartamento no 10.° piso do Hospital Gemelli, em Roma.

A intervenção cirúrgica de Francisco, de 86 anos, foi "planeada nos últimos dias", decorreu após a a audiência geral desta quarta-feira de manhã, consistiu numa laparotomia com cirurgia plástica da parede abdominal com prótese, sob anestesia geral, e durou cerca de três horas.

A recuperação pós-operatória vai levar vários dias e a agenda do Papa foi suspensa até 18 de junho.

Francisco padecia de uma "laparocele encarcerada" que lhe causava "síndromes suboclusivas recorrentes, dolorosas e agravadas", explicou o Vaticano.

A presença do Papa em Portugal para as Jornada Mundiais da Juventude, no início de agosto, continua prevista.