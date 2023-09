Papa Francisco pela primeira vez na budista Mongólia

De Euronews

Papa Francisco chega a Ulã Bator, numa visita vista como um gesto de apoio à minoria católica deste país asiático

Papa Francisco visita pela primeira vey a Mongólia, um país de larga maioria budistas e onde vivem cerca de 1.400 católicos.

Para além do apoio aos católicos, a visita é crucial para manter a porta aberta para melhorar os laços do Vaticano com Pequim e Moscovo, que nunca convidaram o Sumo Pontífice da Igreja Católica para uma visita aos seus territórios.

Antes da partida, Francisco pediu aos fiéis que acompanhassem a sua visita com orações.

A viagem será mais um teste de resistência para Francisco, de 86 anos, que continua a viajar com a ajuda de uma cadeira de rodas depois de ter sido operado a uma hérnia, em junho.