Colapso de barragem cria novas ameaças para a população de Kherson

De euronews

Contaminação industrial, biológica e militar pode fazer-se sentir durante décadas na zona afetada pelo colapso da barragem de Nova Kakhovka

O colapso da barragem de Nova Kakhovka mudou radicalmente a paisagem na região de Kherson e se ainda é cedo para conhecer o seu impacto no desfecho da guerra, as consequências ambientais saltam já à vista.

Além da guerra e das cheias, a população local enfrenta toda uma série de novas ameaças. Para conhecer as consequências do colapso, a euronews falou com Andrea Hinwood, cientista-chefe no programa ambiental da ONU, Andy Duncan, especialista em contaminação militar da Cruz Vermelha Internacional, e Oleksandr Todorchuk, ativista pelos direitos dos animais.

Veja o vídeo para perceber a dimensão do problema em Nova Kakhovka.