Kherson recebe ajuda humanitária para obter água potável

De Jiri Skacel & Euronews

Associações estão a distribuir milhares de litros de água engarrafada a habitantes de zonas inundadas.

Milhares de litros de água e muitas mãos a ajudar permitem hoje o abastecimento de Novokairy, em Kherson, atingida pelas cheias que após explosão na barragem de Kakhovska submergiram a região.

Na aldeia ucraniana, como em outras três localidades, a Organização Não-Governamental (ONG) "People in Need" já distribuiu mais de 20 mil litros de água engarrafada.

A ONG trabalha na Ucrânia desde 2003. Começou a realizar ações humanitárias no leste do país, em 2014, após a anexação russa da Crimeia. Hoje o fornecimento de água potável nas áreas devastadas pelas cheias domina as operações.

A assistência humanitária está a ser realizada apenas na margem direita do rio Dnipro, porque, de acordo com o diretor regional da organização, Petr Drbohlav, não é possível trabalhar "na margem esquerda, onde as necessidades são maiores", porque "as autoridades russas não deixam, nem as outras organizações humanitárias".

A administração regional de Kherson estima que são necessários cerca de 500 mil litros de água por dia para abastecer a população.

O transporte vai sendo improvisado consoante as possibilidades de cada um.

Agora, as autoridades locais esperam que a água baixe, para limpar toda a área de minas terrestres que as cheias libertaram.

O processo ainda vai levar alguns dias, mas só aí é que será possível avaliar as necessidades das populações locais, uma tarefa para a qual as ONG esperam poder contribuir o mais rapidamente possível.