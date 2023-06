O sérvio aproveitou os problemas físicos do atual número 1 do mundo e "passeou" nos dois últimos sets rumo à final de Paris

Novak Djokovic levou de vencida a apelidada final antecipada de Roland-Garros diante de Carlos Alcaraz, a nova sensação do ténis mundial.

Com o duelo equilibrado, ao terceiro set o jovem espanhol, de apenas 20 anos, mas já o número 1 do ranking mundial, apresentou problemas físicos e acabou por se limitar a completar esta primeira partida das meias finais do grand slam francês.

O experiente sérvio, 36 anos, atual número 3 do aTP, levou de vencida o espanhol por 3 sets a um, garantindo a presença na sua sétima final de Roland-Garros com um duplo 6-1 a fechar.

Na final de domingo, Djokovic vai enfrentar o vencedor do duelo entre o norueguês Casper Rudd e o alemão Alexander Zverev, agora a decorrer..