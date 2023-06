MIlhares de pessoas retiradas de casa devido aos incêndios no Canadá

De euronews

De acordo com o centro de fogos florestais do Canadá, cerca de metade dos 416 incêndios que havia ativos no país estavam fora de controlo.

Incêndios novos e cada vez mais intensos estão a obrigar à retirada de milhares de pessoas das suas casas em todo o Canadá. No leste, no Quebeque, as autoridades avisaram, no sábado, que o combate às chamas pode durar todo o verão.

Dos 416 incêndios ativos no país, cerca de metade está fora de controlo, segundo informações do centro de fogos florestais do Canadá.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou na quinta-feira que França, Portugal e Espanha iam enviar mais de 280 bombeiros para o Canadá.

Os Estados Unidos enviaram centenas de bombeiros para o Canadá nas últimas semanas e já disseram que mais ajuda está a caminho.

A ajuda também chegou da África do Sul, Austrália e Nova Zelândia.