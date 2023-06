Kosovo reforça segurança na fronteira

De Euronews

Decisão tem como pano de fundo alegado sequestro de três polícias pela Sérvia. Na fronteira, camiões com matrículas sérvias estão a ser impedidos de entrar.

No Kosovo, os camiões com matrículas sérvias estão a ser impedidos de entrar no território, independentemente de estarem vazios ou de transportarem mercadorias.

O tráfego de passageiros continua a processar-se de forma normal.

O primeiro-ministro do Kosovo, Albin Kurti, anunciou, esta quinta-feira, o reforço da segurança nas fronteiras, acusando a Sérvia de sequestrar três polícias kosovares.

O sequestro tem sido usado como um método de proteção de criminosos no passado.

As autoridades do Kosovo alegam que os polícias foram sequestrados no território com uma maioria étnica albanesa e uma minoria sérvia, enquanto as instituições sérvias afirmam que foram presos nas profundezas do território da Sérvia central.

O braço-de-ferro promete durar. Enquanto isso, os camionistas não escondem a revolta.