Maré de resíduos tóxicos no Mar Negro

Países vizinhos da Ucrânia podem ser afetados pelos detritos arrastados pela massa de água que fluir pelo Rio Dnipro após a rutura da barragem de Nova Kakhovka

O desastre social e ambiental provocado pela rutura da barragem de Nova Kakhovka pode chegar às costas da Roménia e Bulgária.

A inesperada massa de água que alagou as margens do Rio Dnipro transporta toneladas de detritos. Lamas contaminadas com pesticidas, combustível, carcaças de animais: uma maré de sedimentos que já chegou ao Mar Negro e que pode alterar todo o ecossistema nos próximos meses.

A Roménia já pensa nas consequências a médio e longo prazo da maré de detritos.

O presidente do Conselho Científico do Instituto romeno de Investigação e Desenvolvimento Marítimo Grigore Antipa, não tem dúvidas de que "quando a água chegar carregada de sedimentos e nutrientes, atingirá a zona norte da costa, a foz do Danúbio, Chilia, Sulina, Sf. Gheorghe". Florin Timofte explica que depois, "no caso do Danúbio, os sedimentos são transportados pelas correntes para o sul da costa. Da mesma forma, a água contaminada da Ucrânia virá e misturar-se-á com a do Danúbio e descerá para o sul da linha costeira. Esses nutrientes vão estimular as algas fitoplâncton, gerar eutrofização, haverá uma diminuição da qualidade das águas balneares, talvez uma diminuição da salinidade. Teremos águas não transparentes, teremos águas verdes ou castanhas, consoante as espécies que proliferarem".

Na vizinha Bulgária, o Instituto de Oceanografia não vê razões para alerta. As autoridades consideram pouco provavel que a onda de detritos chegue à costa com um nível de concentração preocupante.

A contaminação com resíduos tóxicos e perigosos não é o único risco para os países banhados pelo Mar Negro. A maré pode deslocar minas marítimas, pondo em perigo as embarcações.