Sétima semana de protestos "Sérvia contra a violência"

Houve manifestações na capital, Belgrado, mas também noutras cidades como Novi Sad, Nils e Kragujvac.

Dezenas de milhares de manifestantes marcharam pelas ruas de Belgrado e de outras cidades sérvias no sábado. Há sete semanas que os manifestantes pedem a demissão do presidente Aleksandar Vucic.

Os protestos começaram depois de dois tiroteios no início de maio, que provocaram 18 mortos e 20 feridos, muitos deles alunos de uma escola primária de Belgrado.

"O povo sérvio saiu às ruas pela sétima vez com as mesmas exigências: as demissões do ministro da Polícia e do diretor da Agência de Informações de Segurança Nacional. Querem também que duas estações de televisão percam as suas licenças porque promovem a violência na Sérvia. Desta vez, fora da capital, Belgrado, tivemos protestos 'Sérvia contra a violência' também noutras cidades como Novi Sad, Nils e Kragujvac", disse Maja Popović, correspondente da Euronews Sérvia.