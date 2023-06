Sérvios voltam a sair às ruas contra a violência

De Euronews

Oitavo protesto estendeu-se a 20 cidades. Manifestações começaram após os tiroteios mortais de maio

Milhares de pessoas voltaram a juntar-se no centro de Belgrado sob o lema “Sérvia contra a violência”. Foi o oitavo protesto na capital do país e, desta vez, alargou-se a outras 20 cidades.

Os manifestantes, entre eles vários membros de partidos da oposição, exigem a demissão dos diretores do serviço público de televisão, dos membros da entidade reguladora dos meios de comunicação, do ministro da Administração Interna e do chefe da Agência dos Serviços de Segurança.

Querem também o fim de programas televisivos que incitem à violência, após os dois tiroteios no início de maio, que fizeram 19 mortos.

Ana Mihaljčić, da Euronews Sérvia, explica que "desta vez, os manifestantes bloquearam a autoestrada nacional", o principal acesso de Belgrado.