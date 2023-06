Aumenta número de vítimas mortais do ataque russo a Kramatorsk

De euronews

Pelo menos 11 pessoas morreram no ataque com mísseis que atingiu um restaurante.

Aumentou o número de vítimas do ataque russo que destruiu um restaurante em Kramatorsk na noite de terça-feira. O último balanço oficial é de 11 mortos e cerca de sessenta feridos. Entre as vítimas mortais há três adolescentes.

A explosão dos mísseis danificou dezenas de edifícios.

O porta-voz do Serviço de Segurança na Ucrânia, Artem Dekhtyarenko, revelou mais informações sobre o ataque: "A unidade de contraespionagem do Serviço de Segurança da Ucrânia prendeu um agente do serviço especial da Federação Russa que estava envolvido na coordenação do ataque com mísseis russos a um café no centro de Kramatorsk, no dia 27 de junho".

Vários países condenaram o ataque. Bruxelas descreveu-o como uma "demonstração de terror". O Kremlin, por sua vez, nega ter atacado alvos civis na Ucrânia. Moscovo afirma que os alvos eram instalações ligadas à infraestrutura militar.

Enquanto isso, a contraofensiva ucraniana para expulsar os russos continua. Há combates em diferentes linhas da frente. Kiev afirma ter recuperado posições nos últimos dias tanto em Donetsk quanto na província de Zaporíjia, no sul.