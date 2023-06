Invasão de campo pelo ambiente

De Euronews

Ambientalistas da Just Stop Oil interrompem jogo de críquete em Londres

A imagem de um ambientalista a ser levado ao colo para fora do relvado por um jogador de críquete inglês correu o mundo. A invasão de campo roubou as atenções do jogo entre a Inglaterra e a Austrália, esta quarta-feira, em Londres.

Os ativistas da organização Just Stop Oil - parem o petróleo, numa tradução livre - espalharam pó laranja no relvado do estádio. Três pessoas foram detidas no local pela Polícia Metropolitana de Londres.

O Lord's Cricket Ground, onde decorria o jogo, tem como principal parceiro o JP Morgan, o banco que, de acordo com a organização, tem a maior pegada de carbono do mundo. Contribuiu com 317 mil milhões de dólares para o financiamento de combustíveis fósseis só entre 2016 e 2020.

A organização quer acabar com a exploração de petróleo e gás no Mar do Norte. Fez também ações noutos eventos desportivos, incluindo o Grande Prémio de Fórmula 1 britânico e o jogo final da primeira divisão de râguebi.

Manifestantes amarraram-se também às balizas durante jogos de futebol da Premier League e atiraram pó laranja para o pano verde no Campeonato Mundial de Snooker.