EUA regressam à UNESCO para não perder de vista a China

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura aprovou por esmagadora maioria o regresso norte-americano, China e Rússia votaram contra

A China, a inteligência artificial e os jogos de poder estão entre as razões que levaram os EUA a pedir a reintegração na UNESCO, cinco anos depois de a terem abandonado formalmente. Dois dias de intensas discussões em Paris selaram o casamento e traduziram-se na reintegração de Washington na Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura.

O regresso foi consumado por uma esmagadora maioria de países mas a votação não foi consensual. A resolução foi aprovada com 132 votos a favor, 15 abstenções e 10 votos contra. Sem surpresas, a Rússia e a China estiveram entre os países que votaram contra a reentrada dos EUA na UNESCO.

Os americanos não pouparam esforços para voltar a entrar: ainda devem 619 milhões de dólares à organização (um valor que está longe de ser insignificante, dado que o orçamento anual da UNESCO está estimado em cerca de 534 milhões de dólares) em contribuições para o período 2011/2018.

O Congresso dos EUA já aprovou um projeto de lei no final de 2022 para proceder ao reembolso, através de prestações anuais de cerca de 150 milhões de dólares, até que a dívida seja paga.

Os receios de Washington em relação à China

Será este regresso motivado apenas pelo desejo de financiar e promover a cultura, a ciência e a informação? Perguntámos a Scott Lucas, professor emérito de política norte-americana na Universidade de Birmingham:

"Penso que a administração Biden reconhece, em termos de política de poder, que se não estiverem na UNESCO, a liderança ou, pelo menos, uma posição primária é cedida à China. Como sabemos, a China é uma preocupação para a administração Biden.

Também penso que a administração Biden está a dizer a si própria que o multilateralismo é bom para os Estados Unidos. Os EUA já não são ou já não podem aspirar a ser uma potência unipolar".

Efetivamente, o lugar deixado vago por Washington em 2018 foi preenchido por Pequim, que se tornou no principal financiador do organismo. Os americanos receiam que a China possa influenciar a UNESCO na definição das suas políticas, nomeadamente no que diz respeito à definição de normas para a inteligência artificial (IA) e a educação tecnológica em todo o mundo.

A propósito da IA, sobre a qual a UNESCO adoptou um código de ética, os Estados Unidos receiam ser excluídos das decisões sobre as normas que serão estabelecidas sobre esta questão quente e atual. "Se queremos realmente competir com a China na era digital, não podemos continuar a dar-nos ao luxo de estar ausentes", afirmou em março o subsecretário de Estado para a Gestão, John Bass. "A ausência dos Estados Unidos na UNESCO tem fortalecido a China e prejudica a nossa capacidade de sermos tão eficazes na promoção da nossa visão de um mundo livre".

"Soft power" e relações públicas

E se for o chamado "soft power" (a influência subtil que potencia os argumentos ideais) que mexe com os espíritos americanos?

"A UNESCO é basicamente um instrumento de cooperação para o bem de todos nós", explica Lucas à euronews. "Sei que os académicos e os especialistas gostam de falar de soft power, mas de um ponto de vista ideal, porque não haveríamos de trabalhar em conjunto para o progresso e o património educativo, científico e cultural?

Pode acontecer que, estando do lado certo, se consegue uma posição de "soft power", mas o ponto de partida deve ser uma posição de cooperação, em vez de um ganho nacional, em vez de uma história de vencedores e vencidos".

Em todo o caso, segundo Lucas, é sobretudo uma questão de relações públicas: "É melhor cooperar com as Nações Unidas, especialmente quando se trata de projectos educativos, científicos e culturais, ou é melhor boicotar as Nações Unidas e ficar de fora? Se querem realmente afirmar que estiveram envolvidos na cooperação global numa série de questões - quer se trate das alterações climáticas, da liberdade jornalística ou do progresso tecnológico e científico - devem fazer parte dela. Devem participar".

Uma história conturbada

A história entre os Estados Unidos e a UNESCO não tem sido certamente das mais fáceis. Em 1984, sob a presidência de Ronald Reagan, os Estados Unidos tinham-se retirado da organização, invocando a sua alegada inutilidade e excessos orçamentais. Reintegraram-na em outubro de 2003, mas em 2011 houve uma segunda rutura: A Palestina foi admitida no organismo e os Estados Unidos, então liderados por Barack Obama, suspenderam todo o financiamento. Foi um duro golpe para a UNESCO, cujo orçamento de 22% provinha precisamente das contribuições das estrelas.

Depois, em outubro de 2017, o golpe final do então Presidente Donald Trump, que anunciou a sua saída da UNESCO, criticando o "persistente preconceito anti-israelita" da organização sediada em Paris. No ano seguinte, os EUA (e Israel) abandonaram oficialmente a organização.

Desta vez, será que EUA e UNESCO vão viver felizes para sempre?