Corte de estradas vale até três anos de prisão em Inglaterra

De euronews

Nova medida tem por objetivo desencorajar ações de protesto, críticos lamentam ataque a um direito fundamental

O corte de estradas pode valer até três anos de prisão em Inglaterra e no País de Gales. Já entrou em vigor a nova lei, mais restritiva, que além de punir duramente a perturbação do tráfego permite, entre outras coisas, a retirada à força de quem realizar um "protesto estático".

O objetivo passa por desencorajar as ações de protesto como a de sábado, que levou a uma interrupção do desfile do orgulho LGBTQ+, em Londres.

De acordo com as autoridades locais, apenas irá afetar uma "minoria egoísta" que "causa o caos nas ruas", os críticos, no entanto, argumentam que a medida coloca em causa o direito ao protesto.