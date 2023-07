Ambientalistas LGBTQ+ interrompem Gay Pride de Londres

De Euronews com AP, AFP

Grupo de ambientalistas LGBTQ+ interrompeu a Gay Pride de Londres contra os patrocinadores do evento, grandes poluidores do planeta.

Um grupo de ambientalista LGBTQ+ do movimento "Just Stop Oil" interrompeu a marcha do Orgulho Gay em Londres. Ativistas deitaram-se no chão e bloquearam a viatura de um dos patrocinadores do desfile, carregada de foliões. Um protesto contra o facto de as celebrações serem financiadas por indústrias que, defendem, são altamente poluentes. O incidente atrasou mas não pôs fim à festa na capital britânica, repleta de mensagens políticas.

Madrid, a capital espanhola, foi também palco, no sábado, de uma parada na qual, e de acordo com os organizadores, participaram cerca de um milhão e meio de pessoas. Aqui, foi o atual contexto político, com o crescimento da extrema-direita e as Legislativas antecipadas, que marcou o passo.

Já na capital da Finlândia, Helsínquia, o mês do "Orgulho Gay" terminou no sábado com um desfile pelas ruas da cidade e com uma festa pela afirmação da comunidade LGBTQ+. Terão sido 100 mil os participantes nas celebrações que aconteceram num dia de chuva.