Mais de 40 ativistas LGBTQ detidos em Istambul

De euronews

As autoridades turcas proibiram todos os eventos LGBTQ, mas centenas de pessoas com bandeiras do arco-íris concentraram-se no bairro de Nisantasi, em Istambul.

Ativistas turcos desafiaram a proibição de realizar a marcha anual do orgulho LGBTQ, em Istambul. Mais de 40 ativistas foram detidos, segundo a organização. As autoridades de Istambul e de outras províncias tinham proibido todos os eventos LGBTQ planeados para a Semana do Orgulho. Os locais tradicionais da marcha foram encerrados pela polícia e as estações de metro próximas foram fechadas. Mas centenas de manifestantes concentraram-se no bairro de Nisantasi, em Istambul.