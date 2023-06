Marcha do Orgulho Trans reprimida pela polícia em Istambul

De Euronews

As autoridades turcas não autorizaram a marcha do Orgulho Trans, em Istambul. A polícia deteve vários ativistas que tentaram desafiar a proibição.

No último dia da "Semana do Orgulho Trans", em Istambul, alguns ativistas transexuais, que pretendiam realizar uma marcha do orgulho, foram detidos pela polícia.

A marcha tinha sido "proibida" e a polícia fechou dezenas de ruas no centro da cidade.

Apesar do bloqueio, dezenas de ativistas conseguiram reunir-se e marchar durante algum tempo, entoando o seu principal lema de orgulho deste ano, "Somos trans, estamos aqui".

A polícia dispersou os manifestantes e cerca de uma dezena de ativistas transexuais foram detidos.

Segundo testemunhas, os ativistas foram algemados com as mãos atrás das costas e segurados pelo pescoço por agentes da polícia, obrigando-os a esperar de cabeça baixa.