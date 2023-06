Marchas do Orgulho LGBTQ+ em cidades europeias e dos EUA

De euronews

Numa altura em que alguns governos tentam limitar direitos da comunidade LGBTQ+, as marchas ganham um novo sentido.

A Marcha do Orgulho LGBTQ+ percorreu no sábado as ruas de Roma. Uma marcha com significado reforçado perante um Governo de extrema-direita que se opõe a pais do mesmo sexo e à gravidez de substituição.

Em Tallin, também houve Marcha do Orgulho LGBTQ+. A oposição estoniana apresentou 700 alterações para bloquear lei do casamento homossexual.

Nos Estados Unidos, a celebração do orgulho fez-se na Casa Branca. O presidente Joe Biden condenou a recente onda de projetos de lei e leis estaduais "insensíveis e cínicos" que restringem os direitos LGBTQ +.

"Desejo-vos a todos um feliz mês do orgulho, um feliz ano do orgulho e uma feliz vida do orgulho", afirmou Biden.