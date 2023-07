Unidades móveis com purificação de água para ajudar reugiados de guerra

De euronews

Cozinhas e casas de banho móveis com sistema de filtragem de água estão a ser enviados para a região de Transcarpátia, na Hungria.

Unidades móveis com casas de banho e cozinhas equipadas com sistema de purificação de água estão a ser enviadas para a região da Transcarpátia, na Hungria, para ajudar os refugiados da guerra na Ucrânia. São contentores de navios convertidos que têm um sistema especial de filtragem que pode tornar potável até mesmo a água de um rio em poucos minutos.

"A nossa hipótese é que existe uma correlação entre a qualidade da água potável disponível e a poluição do rio numa determinada parte. O que não é de estranhar, já que as pessoas não tiram água da torneira para beber ou para se lavar, mas compram-na na loja", diz Miklós Gyalai-Korpos, gestor do projeto.

Os responsáveis pelo projeto esperam que estas unidades móveis com sistema de filtragem possam diminuir a dependência dos refugiados em relação a água engarrafada e alimentos embalados, reduzindo também o impacto no meio ambiente.