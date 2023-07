De euronews

A cerimónia decorreu em Edimburgo, na Escócia. Milhares assistiram ao cortejo. Houve também protestos e detenções.

Carlos III e Camilla tiveram uma segunda coroação, desta vez na Escócia. O Uma cerimónia que alude ao facto de as coroas escocesa e inglesa apenas se terem unido em 1603.

Durante a cerimónia, Carlos recebeu as jóias da Escócia.

A estragar a festa só os protestos republicanos, com gritos "Not my King". Duas mulheres foram detidas.