Primeiro-ministro da Escócia demite-se

De Euronews

Perante a perspetiva de duas moções de censura, e após romper a coligação de governo com os Verdes, Humza Yousaf abandonou o executivo escocês.

PUBLICIDADE

O primeiro-ministro da Escócia, Humza Yousaf, demitiu-se esta segunda-feira, poucos dias depois de quebrado a coligação com o Partido dos Verdes devido a divergências acerca do cumprimento das metas relacionadas com as alterações climáticas.

Yousaf disse que permanecerá no cargo até à eleição do sucessor, para garantir uma "transição suave e ordenada".

"Depois de ter passado o fim de semana a refletir sobre o que é melhor para o meu partido, para o governo e para o país que lidero, concluí que a reparação da nossa relação através da divisão política só pode ser feita com outra pessoa ao leme", firmou.

“Por conseguinte, informei o secretário nacional do SNP da minha intenção de abandonar o cargo de líder do partido".

Humza Yousaf iria enfrentar duas moções de censura no parlamento regional, uma contra a sua liderança e outra contra o seu Governo. Sem perspectivas de vitória, abandonou o cargo.

Fica assim reforçada a tendência de queda do Partido Nacional Escocês, sobretudo desde o afastamento da antiga primeira-ministra Nicola Sturgeon.

Desta forma, o Partido Trabalhista poderá reconquistar o poder na Escócia, sendo que os trabalhstas estão à frente nas sondagens pela primeira vez numa década.