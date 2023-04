De Euronews

A investigação ao financiamento do Partido Nacional Escocês, (SNP, na sigla em inglês), chegou à casa da antiga líder.

A British Press Association informa que Peter Murrell, marido da ex-primeira-ministra da Escócia e líder do Partido Nacional Escocês, Nicola Sturgeon, foi detido.

Meios de comunicação social britânicos referem que Murrell enfrenta questões relacionadas com uma quantia de cerca de 600 mil libras (cerca de 683 mil euros) em doações ao partido, que, alegadamente, não consta das contas do partido.

Murrell renunciou ao cargo de presidente executivo do SNP a 18 de Março, no meio de uma controvérsia sobre o declínio do partido e a substituição de Sturgeon, que tinha apresentado a demissão no mês anterior.

O SNP recusou-se a comentar as notícias. Num comunicado divulgado após a detenção, o partido diz que "não seria apropriado comentar qualquer investigação policial em direto" e garante que "têm cooperado plenamente com esta investigação e que continuará a fazê-lo".

Sturgeon tinha liderado a Escócia desde 2014. É casada com Peter Murrell desde 2010.