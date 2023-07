De Nara Madeira com

Exército israelita anuncia retirada das suas tropas de Jenin, pelo menos 13 palestinianos morreram.

O exército israelita retirou as suas tropas de Jenin, na Cisjordânia, ocupada desde quarta-feira. É o fim a uma vasta operação, com ataques aéreos e centenas de tropas terrestres enviadas para um campo de refugiados, que terminou com a morte de, pelo menos, 13 palestinianos e obrigou milhares de pessoas a partirem. Há também um soldado israelita morto. Os danos são extensos.