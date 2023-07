O que está a acontecer na central nuclear de Zaporíjia?

Na sua habitual análise ao que se passa na Guerra na Ucrânia, a jornalista Sasha Vakulina centra-se na situação da central nuclear de Zaporíjia.

O think tank Instituto para o Estudo da Guerra diz que "a Rússia está provavelmente focada em acusar a Ucrânia de ações irresponsáveis em torno da central nuclear de Zaporíjia".

Zelensky tem alertado que as forças russas planeiam sabotar a central nuclear e as forças armadas ucranianas estão em alerta para uma "possível provocação num futuro próximo" no território da central.

O think tank considera que "é improvável que a sabotagem russa limitada na central nuclear de Zaporíjia, pela qual a Rússia poderia esperar culpar a Ucrânia, fosse capaz de gerar um incidente radiológico maciço, já que os reatores da central foram construídos para suportar danos consideráveis".

(Clique no vídeo para ver a análise completa)