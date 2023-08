Nagasaki assinala 78.º aniversário do bombardeamento atómico

Mais de 70 mil pessoas morreram na sequência do ataque dos Estados Unidos

Fez esta quarta-feira 78 anos que os Estados Unidos (EUA) lançaram uma bomba atómica sobre Nagasaki, no sul do Japão.

PUBLICIDADE

O aniversário foi assinalado na cidade com uma cerimónia em que, às 11h02 (hora local), tocou um sino da paz para marcar o momento exato em que a bomba caiu sobre Nagasaki. Mais de 70 mil pessoas morreram.

O primeiro-ministro japonês não esteve na cerimónia, mas deixou uma mensagem de vídeo. "Com o aprofundar da divisão da comunidade internacional sobre o desarmamento nuclear e as contínuas ameaças da Rússia, o caminho para um mundo sem armas nucleares está-se a tornar ainda mais difícil", sublinhou Fumio Kishida.

Os EUA lançaram as duas primeiras bombas atómicas do mundo, sobre o Japão em agosto de 1945. Hiroshima foi o primeiro alvo, no dia 6, e Nagasaki, o segundo, no dia 9. O número total de mortos ultrapassou os 210 mil.

Agora aliados, o Japão está sob o guarda-chuva dos EUA, numa altura em que as ameaças nucleares da China, Coreia do Norte e Rússia se intensificam.