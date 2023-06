Rússia transferiu primeiras ogivas nucleares para a Bielorrússia

De euronews

O anúncio foi feito pelo presidente russo no Fórum Económico Internacional de São Petersburgo.

A Rússia transferiu as primeiras armas nucleares táticas para a Bielorrússia, anunciou, esta sexta-feira, em São Petersburgo o presidente russo. O anúncio foi feito durante a intervenção de Vladimir Putin no Fórum Económico Internacional de São Petersburgo: "Aconteceu. As primeiras ogivas nucleares foram entregues no território da Bielorrússia. Mas esta é apenas a primeira parte. Concluiremos este trabalho na sua totalidade antes do final do verão, antes do final do ano".

A transferência tinha sido anunciada em março pelos presidentes russo e bielorrusso.

Autoridades e investidores ocidentais não participaram no Fórum Internacional Económico de São Petersburgo este ano, que era há décadas o principal evento da Rússia para atrair capital estrangeiro.