Ucrânia: Quatro mortos em ataque com míssil em Lviv

De Euronews

Uma área residencial da cidade de Lviv, próxima da fronteira com a Polónia, foi alvo de um ataque com míssil. O presidente ucraniano promete uma resposta "tangível".

Pelo menos quatro pessoas terão morrido num aparente ataque aéreo russo a apartamentos na cidade de Lviv, no oeste da Ucrânia.

O míssil atingiu uma zona residencial durante a noite, provocando a queda dos andares superiores de um bloco de apartamentos. Os sobreviventes, chocados, falaram da sua experiência aterradora.

"Regressei e descobri que a minha mãe tinha morrido, que os meus vizinhos tinham morrido. Nesta altura, parece que fui a única sobrevivente do quarto andar. É um milagre".

"Se não fossem os socorristas, não teríamos saído do apartamento. Os socorristas arrombaram a porta e deixaram-nos sair. Fiquei sem o apartamento, sem nada... Não posso falar mais. Fiquei sem nada".

Dezenas de pessoas ficaram feridas no ataque que, segundo testemunhas, envolveu pelo menos duas explosões. No início do dia, os socorristas ainda estavam à procura de pessoas nos escombros. Teme-se que o número de mortos possa aumentar.

Segundo o primeiro balanço feito pelo ministro do Interior ucraniano, Ihor Klymenko, o ataque com mísseis russos na cidade ocidental de Lviv é de quatro mortos e nove feridos.

O presidente da Câmara de Lviv, Andriy Sadovyi, afirmou que foram danificados cerca de 60 apartamentos e 50 automóveis na zona do ataque.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, publicou imagens de um drone que mostram os edifícios destruídos vistos de cima. O terceiro e o quarto andares do edifício atingido ficaram em ruínas.

Os trabalhadores dos serviços de emergência foram vistos a remexer nos escombros, à procura de mais pessoas soterradas.

Centenas de milhares de refugiados de guerra ucranianos procuraram segurança em Lviv, vindos de outras zonas a leste.

Zelenskyy prometeu uma resposta "tangível": "Haverá certamente uma resposta ao inimigo. Uma resposta tangível", disse Zelensky no Telegram e no Twitter, numa mensagem acompanhada por um vídeo que mostrava vários edifícios fortemente danificados.

"Este é o maior ataque a infraestruturas civis em Lviv desde o início da invasão em grande escala" da Ucrânia, descreveu o presidente da Câmara de Lviv, Andriï Sadovyi, no Telegram.

A várias centenas de quilómetros da linha da frente, Lviv e a região circundante já foram alvo de outros ataques desde a invasão russa da Ucrânia, em 24 de fevereiro de 2022.

Na noite de 19 para 20 de junho, uma "infraestrutura crítica" em Lviv foi atingida por drones, de acordo com o governador local, e em março cinco pessoas foram mortas num ataque a uma área residencial em Velyka Vilchanytsia, na região de Lviv.

Na frente militar, Volodymyr Zelensky considerou que a lentidão na entrega de armas à Ucrânia atrasou a contraofensiva de Kiev, o que permitiu a Moscovo reforçar as suas defesas nas zonas ocupadas, nomeadamente com minas.

"Estou grato aos Estados Unidos (...) mas disse-lhes a eles e aos europeus que gostaríamos de começar a nossa contraofensiva mais cedo e que precisaríamos de todas as armas e equipamento para isso".