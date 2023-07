Lukashenko revela que Prigozhin está na Rússia

De euronews com EFE

Presidente da Bielorrússia diz que o líder do grupo paramilitar Wagner se encontra atualmente na cidade russa de São Petersburgo

Alexander Lukashenko revela que Yevgeny Prigozhin está na Rússia e não na Bielorrússia.

O Presidente bielorrusso, que acolheu o líder do grupo Wagner após a rebelião de 24 de junho, admitiu que Prigozhin se encontrava atualmente em São Petersburgo.

"Quanto a Yevgeny Victorovich Prigozhin, ele está em São Petersburgo. Onde é que ele está esta manhã? Pode estar em Moscovo ou noutro local, mas não está no território da Bielorrússia", disse Lukashenko numa reunião com meios de comunicação estrangeiros e bielorrussos.

Há uma semana, o dirigente bielorrusso afirmou que Prigozhin tinha chegado à Bielorrússia ao abrigo de um acordo estabelecido entre o Kremlin.

Os termos do acordo de exílio, que também permite que os combatentes do grupo Wagner se instalem na Bielorrússia, continuam por esclarecer. Pensa-se que Prigozhin poderá ter sido autorizado a regressar à Rússia para finalizar os seus negócios. Desde o motim, as autoridades têm vindo a reprimir os interesses do grupo paramilitar em todo o país.