Presidente da Bielorrússia diz que Putin não lhe revelou nada antes de iniciar a guerra com a Ucrânia. Lukashenko reconhece que, durante o conflito, tropas russas entraram na Ucrânia a partir da Bielorrússia.

O Presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, afirma que o Presidente da Rússia, Vladimir Putin, nunca lhe disse que planeava iniciar a invasão da Ucrânia, mas revela que Putin pediu para lhe "cobrir as costas, caso algo acontecesse".

PUBLICIDADE

Na entrevista à jornalista ucraniana pró-Rússia Diana Panchenko, o Lukashenko admitiu, pela primeira vez, que militares russos penetraram na Ucrânia, especificamente na região de Chernobyl, em fevereiro de 2022, a partir de Bielorrússia.

Lukashenko, que persuadiu Prigozhin, líder do grupo Wagner, a retirar os mercenários do sul da Rússia e concordar em os enviar para a Bielorrússia, enfatizou que não haverá nenhuma nova rebelião armada "no futuro à vista" na Rússia.

Veja o vídeo.