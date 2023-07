Terroristas travados na Alemanha e nos Países Baixos

Autoridades detém nove pessoas sob "fortes suspeitas" de pertencerem a uma célula islâmica com ligações ao "daesh" e uma já com ordem para agir

Nove suspeitos de terrorismo foram esta quinta-feira detidos na Alemanha e nos Países Baixos. Estariam a preparar ataques e a financiar grupos terroristas, sugerem as investigações das autoridades de ambos os países.

Os detidos são suspeitos de pertencerem a uma célula islâmica com origem na Ásia Central e ligação ao grupo terrorista autoproclamado "Estado Islâmico" ou "daesh".

Sete homens oriundos do Tajiquistão, Quirguistão e Turcomenistão foram detidos na Alemanha. Um outro homem, também do Tajiquistão, e uma mulher, que seria sua esposa, foram apanhados nos Países Baixos.

Os sete detidos na Alemanha são "fortes suspeitos" de estarem a preparar ataques e a financiar terroristas, revelou o Ministério Público Federal germânico.

"Os homens entraram na Alemanha pouco depois do início da guerra na Ucrânia, na primavera de 2022. Podemos encontrar, infelizmente, ovelhas negras escondidas nos vastos grupos de pessoas em fuga da guerra e à procura de abrigo aqui, mas isto também mostra que as nossas forças de segurança estão vigilantes e têm estes grupos no radar", afirmou Herbert Reul, o ministro do Interior do estado alemão da Renânia do Norte-Vestfália.

A ministra alemã do Interior saudou, por seu turno, a eficácia da operação.

"A ameaça do terrorismo islâmico mantém-se muito séria, como se pode ver com estas detenções. Uma vez mais, estavam em causa a preparação de ataques, mas sobretudo também o financiamento de terrorismo. É precisamente esse o nosso objetivo: secar o financiamento de organizações terroristas nos primeiros passos. Por isso, estou muito satisfeita com o sucesso destas detenções", afirmou a ministra Nancy Faeser.

O casal detido nos Países Baixos tem 29 e 31 anos. Ele foi detido sob suspeita de pertencer ao “daesh” e de ter recebido ordem para realizar um ataque.

Os detidos na Alemanha ainda não teriam planos concretos para um ataque, mas estariam a recolher fundos e a tentar comprar armas. Começaram a ser ouvidos esta quinta-feira num tribunal alemão.

O casal detido nos Países Baixos é presente a um juiz neerlandês esta sexta-feira.