Malmö acolhe a Eurovisão em 2024

De Euronews

Após a vitória da cantora Loreen, esta será a 7ª vez que a Suécia acolhe o evento.

Está decidido. A cidade sueca de Malmö, no sul do país, foi escolhida para acolher a 68.ª edição do Festival Eurovisão da Canção,

O anúncio foi feito pela emissora sueca SVT e pela União Europeia de Radiodifusão (UER).

Além de Malmö, estavam também na corrida as cidades de Estocolmo, Gotemburgo e Örnsköldsvik.

O concurso realiza-se nos dias 7, 9 e 11 de maio de 2024, na Malmö Arena. Será a 7ª vez que a Suécia acolhe o evento.

A cantora Loreen garantiu a vitória na edição deste ano do Festival com a música “Tattoo.” Em 2012, a mesma cantora já tinha ganho a Eurovisão com “Euphoria."