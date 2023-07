De Euronews

Atriz Robin Wright galardoada no Festival Internacional de Cinema de Karlovy Vary. O Globo de Cristal do Festival checo foi atribuído ao filme búlgaro-alemão "Blaga's Lessons".

No encerramento da 57ª edição do Festival Internacional de Cinema de Karlovy Vary, este fim de semana, a atriz norte-americana Robin Wright recebeu o Prémio do Presidente do festival, em honra pela longa contribuição para o cinema mundial.

"Gostaria de agradecer ao Festival de Cinema de Karlovy Vary por esta honra e quero agradecer a todos vós e a esta equipa incrível. É um dos melhores festivais em que já estive," declarou a atriz Robin Wright no momento em que recebeu o galardão em Karlovy Vary.

O Globo de Cristal do Festival foi atribuído ao filme búlgaro-alemão Blaga's Lessons, tendo a protagonista, Eli Skorcheva, conquistado o prémio de melhor atriz.

Blaga, uma antiga professora de 70 anos, é roubada e fica sem o dinheiro que tinha poupado para pagar a sepultura do marido. A viúva coloca de lado os princípios morais e lida com a situação à sua maneira.

Com o filme, o realizador Stephan Komandarev faz uma critica à situação social na Bulgária pós-comunista.

"Começámos este filme há cinco anos, foi muito difícil e agora terminámos com a estreia mundial em Karlovy Vary com dois prémios - atriz principal e melhor filme. O que mais, estamos realmente muito felizes," explica o realizador de "Blaga's Lessons", Stephan Komandarev.

"Empty Nets", um filme iraniano-alemão sobre a história de amor de um jovem casal de diferentes grupos sociais, ganhou um prémio especial do júri.

O realizador de "Empty Nets " , Behrooz Karamizade , tem orgulho no filme e no prémio conquistado.

"Estou muito orgulhoso por ter podido rodar este filme no Irão, por ter podido mostrar ao mundo a janela do Irão e o que é o Irão do meu ponto de vista," afirma o realizador Behrooz Karamizade.

O Grande Prémio Proxima foi atribuído ao filme sul-coreano "Birth", de Yoo Ji-young. O prémio de melhor ator principal foi atribuído a Herbert Nordrum pelo papel em Hypnosen

No total, foram exibidos 185 filmes durante o festival, incluindo 116 longas-metragens.