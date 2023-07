Sudoeste do Japão regista "mais fortes chuvas de sempre"

De Euronews

Pelo menos seis pessoas morreram devido à intempérie, marcadas por recordes de precipitação

As autoridades japonesas estimam em pelo menos seis mortos o balanço das vítimas das chuvas torrenciais que provocaram vários deslizamentos de terras no sudoeste do país.

Pelo menos três outras pessoas estão dadas como desaparecidas.

Os níveis de precipitação bateram vários recordes na região de Kyushu, onde, de acordo com os serviços meteorológicos japoneses, foram registadas "as mais fortes chuvas de sempre", obrigando a deslocar centenas de milhares de pessoas.