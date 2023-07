Pavel Golovkin/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, na cimeira da NATO, Vilnius, Lituânia - Direitos de autor Pavel Golovkin/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

De Euronews

Na cimeira de Vilnius: Aliados reafirmam que Ucrânia vai ser membro da NATO; membros do G7 comprometem-se a concluir acordos individuais com a Ucrânia para reforçar as forças armadas; Ankara e Estocolmo aprofundam laços de segurança como parte do acordo que permite a adesão da Suécia.

A importante cimeira da NATO na Lituânia terminou sem um calendário para a adesão da Ucrânia, mas a aliança afirma estar empenhada na ideia. Não houve nenhum avanço considerável no último dia, mas a Ucrânia recebeu novas promessas de armas para combater a Rússia e garantias de segurança a longo prazo. Os membros mais ricos da NATO - o G7 - formalizaram a oferta numa declaração conjunta. "A Ucrânia está agora mais próxima da NATO do que nunca. Os aliados reafirmaram que a Ucrânia se tornará membro da NATO e concordaram em eliminar a exigência de um plano de ação para a adesão. Este facto fará com que a via de adesão da Ucrânia passe de um processo em duas etapas para um processo numa só etapa. Faremos um convite à Ucrânia para aderir à NATO quando os aliados concordarem que as condições estão reunidas," declarou o Secretário-Geral da NATO, Jens Stoltenberg. Zelenskyy ouviu expressões de apoio semelhantes numa reunião com o Presidente dos EUA, Joe Biden. Mais tarde, caracterizou os desenvolvimentos do dia como "uma ponte para a adesão à NATO". "Não alterei o meu ponto de vista. O mais importante é que compreendamos igualmente as condições de quando e como a Ucrânia irá aderir à NATO. Talvez alguém não tenha comunicado todos os pormenores. No entanto, para mim, era essencial que houvesse um facto inequívoco de que a Ucrânia estaria na NATO e que isso dependeria da segurança, que ninguém negociaria a adesão à NATO com ninguém e que seria uma verdadeira decisão política baseada na situação de segurança na Ucrânia," afirmou o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy. A outra questão central da cimeira foi a candidatura de adesão da Suécia, que tem sido travada pela Turquia. O Presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, deu finalmente luz verde, mas na quarta-feira afirmou que a proposta não poderia ser ratificada pelo parlamento turco antes de outubro.