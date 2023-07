De Euronews

Presidente dos EUA terminou périplo europeu na Finlândia lançando farpas ao Presidente russo. Digressão de Biden tinha como objetivo mostrar a unidade da NATO e o apoio inabalável à Ucrânia.

Joe Biden terminou a digressão pela Europa com uma série de comentários duros sobre Vladimir Putin e a invasão da Ucrânia pela Rússia. Depois do encontro com aliados nórdicos para discutir questões de segurança - e após a cimeira da NATO - o Presidente dos EUA disse que o Presidente da Rússia já tinha perdido a guerra na Ucrânia.

"Putin tem um problema real: Como é que se move a partir daqui, o que é que faz, e por isso a ideia de que vai haver, que veículo é usado, ele podia acabar com a guerra amanhã, podia simplesmente dizer: Vou-me embora. Mas o acordo a que se chegará depende de Putin e do que ele decidir fazer, mas não há qualquer possibilidade de ele ganhar a guerra na Ucrânia. Ele já perdeu essa guerra," afirmou o Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden.

Questionado sobre o recente motim do grupo Wagner, liderado por Yevgeny Prigozhin, contra a liderança militar de Moscovo, Biden sugeriu que o chefe mercenário poderia ser envenenado.

"Só Deus sabe o que é que ele poderá fazer. Eu nem sequer tenho a certeza, nós nem sequer temos a certeza de onde ele está e que relações tem. Se eu fosse ele, teria cuidado com o que comia. Ficaria de olho no meu menú. Mas, brincadeiras à parte, quem sabe?," esclareceu Joe Biden .

A viagem de Biden está a ser vista como um relativo sucesso para os aliados, com a Suécia agora à beira da adesão à NATO e a Ucrânia a receber fortes compromissos de apoio futuro dos aliados ocidentais.