Euronews com AFP, EFE, ANSA De Luis Guita com

Narendra Modi, primeiro-ministro indiano, foi recebido em Paris com tapete vermelho, é o convidado de honra do Presidente francês, Emmanuel Macron, para as celebrações do Dia da Bastilha e pode comprar aviões e submarinos franceses.

A França estende o tapete vermelho a Narendra Modi. O primeiro-ministro indiano chegou a Paris, esta quinta-feira, como convidado de honra para as celebrações do Dia da Bastilha (14 de julho), feriado nacional em França. Modi foi recebido na pista do aeroporto de Orly pela sua homóloga francesa, Elisabeth Borne. A França e a Índia mantêm uma relação estratégica há um quarto de século, centrada principalmente no aspeto militar. A visita poderá levar à compra de 26 caças Rafale e submarinos franceses. Depois da Rússia, a França é o principal fornecedor de armas do exército indiano. A Índia não condenou a guerra na Ucrânia, mantém relações comerciais com a Rússia e defende um mundo multipolar. No entanto, se a compra de aeronaves francesas for concluída, reduzirá parcialmente a sua dependência militar da Rússia.