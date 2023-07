Vaga de calor extremo na Grécia, várias cidades estão em alerta

De Euronews

Em Salónica, na sexta-feira, as temperaturas vão subir aos 43 graus. Várias cidades gregas estão em alerta.

Uma vaga de calor, em alguns pontos extrema, está a fazer sentir-se em várias cidades da Grécia.

Em Atenas os termómetros vão marcar até 38 graus Celsius, esta quinta-feira. Mas noutras cidades poderão subir acima dos 39. Muito, para os habitantes locais.

Espera-se que a situações se agrave na sexta-feira, mas para os turistas, que visitam o país e, em particular a capital grega, o que é preciso é adaptação para aproveitarem as férias. Entre as medidas que adotam estão a chegada mais cedo do que previam aos locais que pretendem visitar.

Em Salónica as temperaturas vão chegar aos 43 graus na sexta-feira. No sábado o calor extremo vai continuar várias cidades. O nível de alerta é elevado em Atenas, Salónica e Larissa.

No domingo haverá uma ligeira descida das temperaturas que voltam a subir na próxima semana.

Governo grego implementa medidas de crise

As autoridades gregas puseram em prática um plano para responder a quaisquer crises. O ministério do Trabalho decidiu impôr uma paragem no trabalho ao meio-dia, nas zonas onde os riscos são extremamente elevado e o teletrabalho para os trabalhadores que pertencentes a grupos de alto risco.

O ministério da Saúde colocou todos os hospitais públicos em estado de alerta. O da Cultura estava mesmo a ponderar restringir as entradas em alguns sítios arqueológicos.