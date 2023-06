Europa enfrenta primeira onda de calor deste verão

De Euronews

Primeira vaga de calor faz vítima mortal na Eslovénia

A Eslovénia registou aquela que será a primeira vítima mortal da primeira vaga de calor deste verão. As temperaturas já se situam bem acima dos 30 graus Celsius e os serviços médicos estão a preparar as urgências para assistir aos mais vulneráveis.

Peter Radsel, médico esloveno, aponta que "os idosos são as pessoas que mais frequentemente procuram ajuda contra o calor. Também as pessoas que tomam muitos medicamentos, aquelas que têm de trabalhar debaixo do calor e os desportistas que jogam em situações de calor extremo."

Na Hungria, foi emitido um alerta de calor para todo o país até à meia-noite de sexta-feira, sendo que os termómetros vão previsivelmente chegar perto dos 40 graus, uma fasquia que os meteorologistas dizem que será ultrapassada em Portugal por estes dias.

As recomendações, essas, não variam: beber água constantemente e evitar saídas entre as 11 e as 15 horas.