Orbán na abertura da campanha para as europeias do Fidesz: "O que Bruxelas está a fazer é brincar com o fogo"

Segundo o primeiro-ministro húngaro, existe atualmente uma maioria pró-guerra em Bruxelas, o clima na Europa é de guerra e a política é dominada pela lógica da guerra.

"Sem migração, sem género, sem guerra" - este é o manifesto eleitoral dos partidos do governo, afirmou o primeiro-ministro húngaro no lançamento oficial da campanha do Fidesz para as europeias. Num evento em Millenáris, Orbán afirmou que, com todo o trabalho feito, o Fidesz é o claro favorito para as eleições. Sublinhou ainda que a paz e a segurança do povo húngaro, os resultados económicos, as famílias e as crianças devem ser protegidos.

Orbán enviou também uma mensagem a Bruxelas: na opinião do governante húngaro, os líderes europeus caíram na guerra e estão a combatê-la como se fosse sua.

"Não nos esqueçamos. Primeiro, tratava-se apenas de enviar capacetes. Muito bem, deixem ir os capacetes. Depois, sanções, mas não para os transportadores de energia, claro. Depois, sim, também para esses. Depois vieram as transferências de armas: primeiro armas de fogo, depois tanques, depois aviões. Depois, a ajuda financeira: dezenas de milhares de milhões e mais. Agora estamos algures à volta dos 100 mil milhões de euros. E a situação não está a melhorar, está a piorar. Estamos a um passo de o Ocidente enviar tropas para a Ucrânia: é um vórtice de guerra. Bruxelas está a brincar com o fogo, o que está a fazer é um ato de tentação", disse Orbán.

"Os governos pró-guerra, os burocratas de Bruxelas, a rede de George Soros, estão a enviar milhões de dólares para Budapeste, para a esquerda pró-guerra. Que não escondem o facto de quererem uma mudança de governo à medida dos seus clientes. Um governo pró-guerra em vez de um governo pró-paz, um governo fantoche subordinado a Bruxelas e Washington em vez de um governo nacional", acrescentou.

A questão da guerra esteve na ordem do dia horas antes do lançamento da campanha, quando o primeiro-ministro húngaro e o chefe de Estado suíço se encontraram em Budapeste. Viola Amherd apresentou as suas ideias a Viktor Orbán sobre a conferência de paz que terá lugar na Suíça em junho.