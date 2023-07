Segurança apertada nas celebrações da "Tomada da Bastilha" em França

De Euronews com AFP; AP

França prepara-se para celebrar o "Dia da Tomada da Bastilha" com especial atenção à segurança, após semanas de tumultos.

França prepara-se para celebrar o"Dia da Tomada da Bastilha". Este ano, e depois de semanas de tumultos em massa, as autoridades do país estão a prestar especial atenção à segurança. O tradicional espetáculo de fogo-de-artifício foi cancelado em várias cidades do país e o programa de eventos foi reduzido.

O primeiro-ministro indiano Narendra Modi é o "convidado de honra" do Presidente Emmanuel Macron. O Presidente francês considera a Índia um ator "fundamental" para o futuro do seu país. Soldados e pilotos indianos participarão no desfile.

Uma visita criticada por alguns. ONG e mesmo a ONU acusam Modi de ter um modelo de governação autoritário e de perseguir as minorias, na Índia.