Netanyahu hospitalizado de emergência, mas encontra-se em "boas condições"

De euronews

Primeiro-ministro de Israel terá perdido a consciência em casa, batendo com a cabeça ao cair, mas chegou ao hospital totalmente consciente e a andar sem ajuda.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, afirmou no sábado que se sente "muito bem", depois de ter sido levado para o hospital aparentemente desidratado.

Mais tarde um sorridente Netanyahu emitiu uma declaração em vídeo a partir do hospital, dizendo que tinha estado ao sol na sexta-feira sem usar chapéu e sem água. "Não foi uma boa ideia", disse.

Apesar de dizer que se sente bem, o líder do executivo israelita passou a noite no O Sheba Medical Center, o maior hospital de Israel, na cidade de Ramat Gan, perto de Telavive.

Netanyahu, de 73 anos, tinha passado o dia com a família no Mar da Galileia, um local de férias muito popular no norte de Israel, onde as temperaturas chegaram a atingir os 39ºC.

A reunião do Governo prevista para domingo teve de ser adiada para segunda-feira por causa deste incidente.