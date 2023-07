Aeroporto da Catânia encerrado após incêndio

De Euronews

Um incêndio no aeroporto da Catânia levou ao encerramento das instalações. Autoridades dizem que ardeu uma pequena parte do terminal de partidas e os voos serão retomados ainda esta semana.

O aeroporto de Catânia, o maior da ilha italiana da Sicília, vai ficar encerrado até às 12h00 GMT de quarta-feira, na sequência de um incêndio que deflagrou no domingo à noite.

"As operações de voo estão suspensas até quarta-feira, 19 de julho, às 14h00 locais", pode ler-se na conta do Twitter, do aeroporto.

Segundo a imprensa, o incêndio começou pouco antes da meia-noite e só foi controlado ao amanhecer, sem causar vítimas.

Todas as áreas foram evacuadas, uma vez que uma grande parte do aeroporto internacional foi tomada por um fumo espesso.

O prazo de dois dias para a reabertura do aeroporto deverá permitir reparar os danos causados pelo incêndio e arejar o edifício, ainda impregnado pelo cheiro a fumo, segundo os meios de comunicação social.

Está a decorrer uma investigação sobre o incêndio, que terá começado no rés-do-chão por volta das 23h30, antes de se propagar ao primeiro andar do terminal de partidas.

Na tentativa de controlar os danos turísticos do incidente, o Diretor Executivo do Aeroporto Internacional de Catânia, Nico Torrisi, apressou-se a comunicar: "Quero deixar absolutamente claro que os danos ocorridos no Terminal A são absolutamente marginais e que o aeroporto inteiro não ardeu, como foi dito, mas infelizmente uma pequena parte que já estamos a restaurar e que esperamos reabrir o mais rapidamente possível".

Relativamente à suspensão dos voos, Torrisi explicou: "Estamos a trabalhar com os outros aeroportos para podermos garantir o reencaminhamento dos voos para Comiso em vez de outros aeroportos da Sicília e da Calábria e esperamos garantir que a maioria dos passageiros tenha menos inconvenientes se voar a partir daqui".

Torrisi garantiu também que se os passageiros tiverem de se deslocar para outros aeroportos, serão disponibilizados autocarros.