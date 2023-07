Calor extremo nos EUA: temperaturas podem chegar aos 48° C

De Euronews

Cerca de um terço dos norte-americanos está sob uma vaga de calor extremo. 38 cidades devem bater recordes de temperatura. Em algumas, o termómetro poderá chegar aos 48° C.

Para além da Europa, também os EUA estão a sufocar de calor.

Temperaturas extremamente elevadas estão a ameaçar dezenas de milhões de norte-americanos.

Trinta e oito cidades do sul e do oeste dos Estados Unidos deverão registar as temperaturas mais elevadas de sempre nas próximas 12 horas. Nalgumas delas, prevê-se que os termómetros cheguem aos 48ºC.

Quase um terço dos americanos - cerca de 113 milhões de pessoas - estão atualmente sob aviso de calor extremo, da Florida à Califórnia, passando pelo estado de Washington.

No sul da Califórnia, quatro incêndios florestais deflagraram durante o fim de semana. O maior deles - o "Rabbit Fire" - que queimou quase 4 mil hectares até domingo, está contido em 10% da área.

O Vale da Morte, um dos locais mais quentes do mundo, já atingiu 52,5ºC, com um mínimo noturno de 36,6ºC.

No início deste mês, um homem foi encontrado morto no seu veículo, devido ao calor, no Parque Nacional do Vale da Morte.