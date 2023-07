O impacto das ondas de calor no turismo espanhol

De euronews

Com os episódios de calor extremo a tornarem-se cada vez mais frequentes, intensos e prolongados, as alterações climáticas ameaçam destinos turísticos como Espanha.

Em plena onda de calor, ainda há quem ouse desafiar as temperaturas nas ruas. Milhares de turistas visitam Espanha e a sua capital por estes dias.

Embora se queixem das altas temperaturas, continuam a aproveitar as férias... Bebem muita água, refugiam-se à sombra e aproveitam as horas de mais calor para se refugiar num museu, para apreciar não só a arte, como o ar condicionado. "Entrar num sítio com um pouco de ar condicionado, mesmo que por dez minutos, é ótimo", diz Serena Benitez da Argentina.

"Tradicionalmente, os turistas escolhem o sul da Europa pelo sol e pelas boas temperaturas, mas no último Índice de Perceção do Clima, visitantes da Grécia, Espanha e França expressaram sua insatisfação com o calor que superou todas as suas expectativas", diz o correspondente da Euronews em Madrid, Jaime Velázquez.

Segundo dados da European Travel Commission (ETC), o número de pessoas que espera viajar para a região do Mediterrâneo de junho a novembro já caiu 10% em relação ao ano passado.

"As pessoas estão a esperar até ao último minuto para ver não onde vai chover, mas onde vai haver temperaturas extremas, para se adaptarem", dá conta Miguel Mirones, Presidente do Instituto Espanhol de Qualidade Turística.

Novos destinos de verão inesperados estão em alta, como Reino Unido, Dinamarca ou Chéquia. E em Espanha, o norte da península, ainda a salvo do calor extremo. "As pessoas dizem que além de desfrutar do destino, vêm para dormir e querem encontrar um lugar com aquelas noites frescas do norte", realça Miguel Mirones.

Mas Espanha já está a adaptar a sua oferta turística ao novo cenário. "É uma mudança nas alternativas oferecidas pelo estabelecimento, em termos de organização de atividades em momentos em que os clientes não estão sujeitos a temperaturas extremas", explica o presidente do Instituto Espanhol de Qualidade Turística.

O setor espanhol sustenta que só a qualidade e a sustentabilidade dos destinos salvarão esses turistas que hoje desfrutam daquele que pode ser o verão mais fresco que ainda têm para viver.