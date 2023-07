De Euronews

Rússia realiza exercícios navais a fim de ensaiar o bloqueio marítimo do Mar Negro após o fim do acordo dos cereais

A marinha russa realizou exercícios navais no Mar Negro a fim de praticar a detenção e destruição de embarcações nas áreas restritas à navegação.

Os exercícios ocorreram poucos dias depois de o Kremlin ter renunciado à renovação do acordo de exportação de cereais pelo Mar Negro e ter declarado que qualquer embarcação que chegasse ou saísse de portos ucranianos seria um alvo militar potencial.

A Rússia afirma que se trata de uma resposta ao ataque contra a ponte da Crimeia. As autoridades russas insistem que o ataque foi realizado por drones marítimos ucranianos.

A Ucrânia disse que continuaria com as exportações marítimas apesar das ameaças russas e exigiu o patrulhamento internacional do Mar Negro.